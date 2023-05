Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale.

Uscita

In uscita per chi proviene da Bologna e dalla A4 Torino-Trieste. In alternativa si consiglia di uscire a Padova sud, sulla stessa A13, o di Padova est sulla A4.