A4, per due notti si viaggerà a una sola corsia

Un intervento urgente, deciso dall'ente gestore dell'autostrada A 4 che potrebbe portare a qualche rallentamento per chi da Padova viaggerà in direzione Milano in serata. Per consentire infatti l'alltestimento dei cantieri che serviranno per provvedere a lavori di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica, dal Km 353+000 al Km 350+000, in carreggiata ovest, direzione Milano, tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia o due corsie di cui una a larghezza ridotta. Questo accadrà nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 21.00 di venerdì 13 ottobre fino alle ore 18.00 di domenica 15 ottobre 2023.

Sempre su quel tratto, per consentire le lavorazioni di saldatura del viadotto V01 al km 318+000, in carreggiata ovest, sempre in direzione Milano, anche nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello (dal Km 321+000 al Km 311+800) si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 ottobre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Una settimana, per chi viaggia in tarda serata, che potrebbe presentare qualche problema per gli automobilisti.