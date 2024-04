Accademia delle Professioni al centro del nuovo programma di "Formazione in Hospitality" in Egitto

Nell'ambito del rafforzamento del partenariato strategico tra l'Unione Europea e l'Egitto e dell'attuazione del Piano Mattei, l'Accademia delle Professioni di Noventa Padovana ha annunciato il suo ruolo di partner tecnico di Scuola Italiana di Ospitalità in un progetto rivoluzionario volto a formare la prossima generazione di professionisti nel settore dell'ospitalità e del turismo.

Questo progetto fa seguito alla firma di un Memorandum d'intesa tra la Scuola Italiana di Ospitalità, cui è partner Accademia e il Pickalbatros Group, con l'obiettivo di aprire una scuola di formazione nel servizio di gestione alberghiera e del turismo a Hurgada, nel Mar Rosso. L'iniziativa si inserisce perfettamente nella strategia dell'Esecutivo italiano, volta a mitigare i flussi di migrazione irregolare e a facilitare fenomeni di migrazione legale tesi a colmare le lacune del mercato del lavoro italiano.

Federico Pendin, Presidente dell'Accademia delle Professioni, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di contribuire a questo importante progetto, che riflette la nostra missione di promuovere l'eccellenza nella formazione professionale e di rafforzare i legami culturali e professionali tra l'Italia e l'Egitto. Questa collaborazione rappresenta un modello di come l'educazione e la formazione possano essere leve potenti per lo sviluppo sostenibile e l'integrazione internazionale». Il progetto si avvale del supporto di entità di spicco quali l'Ambasciata Italiana in Egitto, Federturismo Confindustria, il Ministero del Turismo italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e CDP Cassa Depositi e Prestiti, evidenziando l'impegno congiunto nel promuovere l'istruzione di qualità e nel sostenere lo sviluppo del settore turistico attraverso la formazione di giovani talenti. Attraverso questa iniziativa, l'Accademia delle Professioni si impegna a certificare le competenze acquisite dai partecipanti al programma, assicurando che gli standard di qualità e professionalità siano allineati con le aspettative del mercato del lavoro internazionale nel settore dell'ospitalità.