Albero di Natale, luci, addobbi e imballaggi: ecco come smaltirli

Con l'avvicinarsi della Befana si ripropone il problema di come smaltire correttamente agli addobbi natalizi. Per qjuesto, come ogni anno, la multiutility AcegasApsAmga si è messa al servizio dei cittadini per il recupero degli alberi di Natale, sia sintetici sia veri, quando non possono essere più riutilizzati o piantati.

Gli alberi possono essere smaltiti in due modi: portandoli nei Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955.988 il servizio gratuito per il loro ritiro a domicilio. L’obiettivo è quello di agevolare il conferimento e avviare a corretto recupero gli alberi che molto spesso, terminato il periodo delle feste, vengono abbandonati in maniera scorretta vicino ai cassonetti, destinandoli in questo modo a finire nel circuito della raccolta indifferenziata. Grazie a questa iniziativa, invece, sia gli alberi veri sia quelli sintetici verranno ritirati direttamente dagli addetti di AcegasApsAmga: per produrre compost i primi e per recuperare materiali utili nel caso dei secondi.

Per sapere come smaltire in modo corretto anche tutti gli altri rifiuti prodotti durante le feste, come imballaggi, vetro, luci e addobbi natalizi, ogni cittadino può consultare Il Rifiutologo, l’app che permette di conoscere il corretto conferimento per ogni rifiuto. Di seguito, qualche utile consiglio per sapere dove gettare correttamente i principali rifiuti prodotti in questi giorni:

- Le bottiglie di vetro vanno conferite nei contenitori per il vetro, mentre il tappo di sughero, se non è riutilizzabile, va riposto nei contenitori per l’indifferenziato. Se, invece, nel tappo è presente il numero 51, si tratta di sughero che può essere smaltito nell’organico.

- In caso di file di luci decorative che non funzionano più, si tratta di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere consegnate ai Centri di raccolta o inserite nei contenitori stradali specifici per la raccolta dei piccoli RAEE, presenti in ogni quartiere.

- Gli imballaggi in plastica (incluso il polistirolo), così come le carte dorate/argentate, vanno conferiti nei contenitori della plastica. In caso invece di giocattoli rotti, non elettronici, costituiti da materiali plastici vanno inseriti nei contenitori dell’indifferenziato.

- Gli imballaggi in carta o la carta da regalo vanno conferiti nei contenitori per carta e cartone, ad eccezione delle carte dorate/argentate che vanno nella plastica.

- Le decorazioni, come palline, fiocchi e nastrini vanno introdotti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati.