Gelo in parrocchia a Carpanedo: il parroco lascia l'incarico

Colpo di scena in parrocchia a Carpanedo di Albignasego. Ad appena un anno dal suo insediamento, don Dario Marchioretto venerdì 23 febbraio durante la messa serale ha riferito ai fedeli che entro pochi giorni avrebbe lasciato la parrocchia. Non si è pronunciato sulle cause che lo hanno portato a questa scelta, ma inevitabilmente tra la comunità è calato il gelo. Stimolato sui motivi di questa sua scelta don Dario ha tagliato corto: «Non è mio compito spiegare i motivi dell'addio alla parrocchia. Rivolgetevi alla segreteria del vescovo se volete avere informazioni». La sua partenza improvvisa ha suscitato sentimenti di sorpresa e incertezza tra i parrocchiani, che ora si chiedono chi prenderà il suo posto e quali saranno gli sviluppi futuri per la loro comunità religiosa. Curiosità, domani 27 febbraio il sacerdote festeggerà 43 anni.

La Diocesi

«Don Dario Marchioretto - ha fatto sapere con una nota la Diocesi di Padova - ha annunciato alla comunità di Carpanedo che rinuncia alla parrocchia dalla prossima domenica 3 marzo, quando saluterà la comunità alla messa delle 11. Una decisione sofferta, ma condivisa con il vescovo. Ha anche tranquillizzato le comunità che sta bene e che non è in crisi come prete, anzi è felice del dono del sacerdozio e molto ama e ha amato la comunità di Carpanedo a cui si è dedicato con tutto il cuore. Ora seguirà gli esercizi spirituali e poi sarà a disposizione del vescovo per altri incarichi a servizio della chiesa di Padova».