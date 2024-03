Alì raccoglie 13 mila euro insieme ai clienti per le cardiopatie pediatrice in Etiopia e Eritrea

E' avvenuta questa mattina, di fronte alla bottega Alì Sotto il Salone a Padova, la consegna del contributo di 13.252,33 euro, derivante dalla raccolta fondi attivata dai supermercati Alì a favore di Med.Action Bambini con Elias odv. L’Associazione ha come scopo principale quello di prendersi cura dei bambini cardiopatici nel vicino continente africano e di accogliere i bambini malati in Italia, oltre che trasferire il know-how dei suoi specialisti nelle missioni medico educative in Eritrea e in Etiopia.

La raccolta

La raccolta fondi Alì, attivata il 14 febbraio scorso, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, e conclusasi il 17 marzo, consentirà di acquistare farmaci e presidi necessari all’organizzazione di una nuova missione. In tutti i supermercati Alì e Alìper è stato possibile donare 100 punti della carta fedeltà a favore di Med.Action Bambini, che Alì ha puntualmente trasformato in un euro e raddoppiato, portando ogni singola donazione a 2 euro.

Le voci dei protagonisti

A stringersi la mano Marco Canella, Direttore Finanziario dei supermercati Alì e il Prof. Giovanni Stellin, Presidente e Fondatore dell’associazione, che racconta con entusiasmo il buon esito della missione appena conclusasi, dedicata al compianto Fondatore dei supermercati Alì, Dott. Comm. Francesco Canella. «In soli sei giorni di attività clinica ad Asmara, Eritrea, presso l’Ospedale Orotta (ex Regina Elena) – racconta il Prof. Giovanni Stellin - sono stati visitati con ecocardiografia più di 200 bambini di cui 60 sono stati selezionati per intervento chirurgico. Quindici di questi sono stati operati con successo ed ora potranno avere una vita totalmente normale! La 17sima missione patavina ad Asmara è stata svolta sotto l’egida della Associazione Med.Action Bambini con Elias e sostenuta dall’impegno e generosità di Ali SpA e per questo intitolata alla memoria di Francesco Canella, recentemente scomparso. Saremo ora in grado di poter far fronte alle spese di farmaci e presidi acquistati per tutte le necessità e, nello stesso tempo, potremo iniziare ad organizzare la nostra prossima missione in questo meraviglioso Paese che ci chiede da anni aiuto per prestare cure ai loro bimbi malati di cuore».

Marco Canella

«Siamo felici di poter sostenere grazie alla sensibilità e alla generosità dei nostri clienti l’associazione Med.Action Bambini con Elias che si adopera, con spirito di volontariato, a difendere il diritto alla vita dei bambini che nascono in totale povertà. Grazie a tutti i clienti che hanno partecipato a questa maratona solidale e grazie a tutto il personale medico e direttivo di Med.Action Bambini con Elias per aver dedicato a mio padre, Francesco Canella, la missione appena conclusasi, ricordando la sua profonda umanità e il suo spirito di solidarietà, sempre vivi nella mission dei Supermercati Alì» dichiara Marco Canella Direttore Finanziario di Alì S.p.A.