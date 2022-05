Dopo due anni di pandemia, ha riaperto la fiera Campionaria

Laboratori gratuiti, spettacoli, proposte enogastronomiche e tante idee per lo shopping nei sette padiglioni espositivi. Si è aperta oggi 14 maggio la Campionaria Padova, la più grande fiera multisettoriale del Nordest, in programma in Fiera a Padova fino a domenica 22 maggio, con ingresso gratuito e apertura tutte le sere fino alla mezzanotte (registrazione per saltare la coda all’ingresso su www.campionaria.it). L’inaugurazione ha visto la presenza del presidente di Padova Hall e della Camera di Commercio Antonio Santocono, del presidente di Confcommercio Ascom Padova Patrizio Bertin, dell’assessore alle attività produttive del Comune di Padova, del presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, della presidente di CAV – Concessioni autostradali Venete. I diversi interventi hanno sottolineato il forte legame fra i padovani e la “fiera dei campioni, ma anche il valore speciale dell’edizione di quest’anno che rappresenta un momento – anche simbolico – di ripartenza per la Fiera e per la città. A seguire, il concerto de I Polli(C)ini, orchestra giovanile del conservatorio Pollini di Padova.

Eventi e appuntamenti

Oltre cento gli appuntamenti in programma nella nove giorni di fiera. Se la prima giornata vede un programma davvero variegato fra momenti musicali, convegni e laboratori anche il calendario di proposte offerto ai visitatori nei prossimi giorni è decisamente ricco. Ricca e diversificata anche la proposta dedicata alla ristorazione: novità 2022 è l’area Tonyburger event al padiglione 4 con 11 diverse ricette e una selezione di hamburger da 7 diverse origini per un momento di divertimento con amici o famigliari con un programma di musica live tutte le sere. Domenica 15 maggio al PalaAscom, a partire dalle ore 11, l’attesa premiazione dei Maestri del Commercio Padovano, riconoscimento di Ascom Confcommercio di Padova ai commercianti con 25, 40 0 50 anni di attività. Dalle 11 fino alle ore 19 il palco principale nell’area esterna sarà animato dall’appuntamento Show me what you got vol. 1 con un calendario di esibizioni all’insegna dell’hip hop e del freestyle. Nell’area Scondinzonaria grazie al gruppo Amici Bovari Nordest arriveranno in fiera per tutta la giornata gli splendidi bovari del bernese, pastori svizzeri impiegati fin dall’800 nel pascolo. Nel pomeriggio, alle 16.30 nell’area Croce Verde Padova al padiglione 7 Davide Terranova, cardiologo e divulgatore scientifico, porta in scena un estratto de “Lo spettacolo del cuore”. A partire dalle ore 15 nell’area di Croce Verde saranno inoltre presenti i clow-dottori dell’associazione dottor Clown di Padova. Alle 17.30 al PalaAscom va in scena lo spettacolo di Pole Dance della scuola Asd Acropole Padova, mentre a partire dalle ore 19 l’area Tonyburger event (pad.4) ospita il concerto di Anonima Battisti. In serata, dalle ore 21, sul palco principale ecco in scena Grand Musical Hotel in collaborazione con Radio Company e Radio Wow: un “3D one man musical” in stile “Broadway” a cura di Michele Tomatis, ambientato in un hotel parigino dove ciascun piano ha un tema musicale: swing, anni 70, anni 80, musical italiani, favole, icone pop e superstar. Da non perdere i laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Fism (Federazione italiana scuole materne) e i laboratori dedicati alla panificazione curati dal Consorzio Panificatori Padovani.

Concerti

Lunedì 16 maggio grande attesa per il concerto di Flavio Sax & Windrose band in programma alle 21 sul palco principale a partire dalle 21: il sassofonista, che ha calcato numerosi palchi internazionali è stato al fianco di artisti come Mario Biondi o Michael Bolton, si esibirà assieme ad una band di giovani artisti provenienti da culture musicali diverse tra loroIl concerto prevalentemente è dedicato ad un'esplosione di suoni dance, ma percorrendo anche altre ambientazioni musicali: la magia dei temi di Ennio Morricone, l'elettronica pop di David Guetta, l'emozionalità di Elton John, il rock dei Queen, il pop dei Coldplay, I funky di Bruno Mars ma anche l'intensità di musiche classiche come l'Adagio di Albinoni e Nessun Dorma dalla Turandot di Puccini rivisitate da Flavio Sax. Nel pomeriggio di lunedì ecco i laboratori di Scondinzonaria cui partecipare in compagnia del proprio amico a quattro zampe, mentre alle 17 al PalaAscom, sempre lunedì 16, è in programma la presentazione della VIII edizione del premio letterario Memo Geremia.

Martedì 17 maggio sarà la volta, alle 21 sul palco principale, di Takaboom: uno spettacolo live energico, coinvolgente, innovativo e unico con i Sismica Andrea e Davide direttamente da Radio WoW.

Continuano inoltre tutti i giorni i laboratori di Scondinzonaria, le dimostrazioni gratuite primo soccorso e gli incontri con le nutrizioniste proposte da Croce Verde, i laboratori della Federazione italiana scuole materne e le proposte del Consorzio Panificatori padovani.

Info e programma completo su www.campionaria.it