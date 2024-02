Al servizio di aziende e persone: Volksbank apre a Padova il nuovo Centro Corporate

Volksbank potenzia ulteriormente la sua presenza in Veneto, investendo in innovazione e qualità del servizio a favore delle imprese e famiglie padovane, aprendo a Padova il nuovo Centro Corporate.

Centro Corporate

All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Padova, Sergio Giordani insieme agli assessori Diego Bonavina e Antonio Bressa. Da parte di Volksbank hanno partecipato il vicepresidente Giuseppe Padovan, il direttore generale Alberto Naef ed il direttore dell'area Venezia-Padova Michele Bonesso insieme a tutto il team della nuova filiale e del nuovo Centro Corporate. Nella nuova filiale, che rappresenta l’ottavo punto di servizio in provincia di Padova, lavoreranno due collaboratori, mentre saranno cinque i collaboratori del nuovo centro imprese, guidati da Gianni Ergi. La banca offre alla clientela corporate una consulenza di alto profilo, personalizzata e volta a massimizzare la qualità della relazione e a valorizzare il potenziale dell’azienda nel tempo, con particolare riguardo agli aspetti di sostenibilità economica ed ambientale. Tra le esigenze più evolute e complesse, il panel di servizi di Volksbank comprende la consulenza su finanziamenti, investimenti, assicurazioni. Il Centro Corporate offre inoltre anche un servizio estero che accompagna le aziende in tutte le fasi di internazionalizzazione del proprio business.

Volksbank

Afferma il direttore generale Alberto Naef: «Volksbank continua a crescere ed ampliare la propria presenza a Padova, provincia su cui stiamo investendo molto in termini di personale e sportelli, dato che qui abbiamo individuato un grande potenziale di crescita ed apprezzamento dei servizi che eroghiamo e del modo in cui lo facciamo, con un mix di tecnologia e competenza personale. Questa nuova apertura è in linea con il nuovo Piano industriale I-mpact 2026, che ci porterà ad essere sempre di più motore del territorio, al servizio dei clienti privati ed aziendali». Aggiunge Michele Bonesso, direttore dell'area Venezia-Padova di Volksbank: «Con l’inaugurazione di oggi diamo un segnale concreto della nostra vicinanza alla città di Padova. Crediamo che la presenza fisica e il rapporto personale con i clienti rappresentino un valore aggiunto per la comunità in cui operiamo. Questo nostro investimento è in controtendenza rispetto al trend di chiusura di sportelli su scala nazionale: per questo motivo, anche in futuro vogliamo essere un importante punto di riferimento territoriale». Dichiara Gianni Ergi, responsabile del nuovo Centro Corporate: «Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida con tutto il mio team e sono sicuro che sapremo fornire un servizio di elevata qualità alle famiglie e alle imprese di Padova che sceglieranno Volksbank come partner finanziario per realizzare i propri sogni personali o imprenditoriali. Sosterremo la crescita di Padova e saremo al fianco del florido tessuto economico ed imprenditoriale».

Net Center

Soddisfazione anche nelle parole di Massimiliano Casellato, a capo della divisione real estate di H2C S.p.A. che, dal 2019, è diventata lo sviluppatore degli spazi direzionali del Complesso Net Center, riqualificandolo sia dal punto di vista commerciale che da quello infrastrutturale ed inserendolo in una più ampia visione di sviluppo del Quadrante Est di Padova: «Volksbank è uno di quegli interlocutori che hanno immediatamente compreso il nostro progetto di riqualificazione, di rigenerazione e di sviluppo sostenibile, e che hanno deciso di cogliere l’opportunità di insediarsi in quello che diventerà nei prossimi anni un nuovo contesto urbano, una città dentro la città. All'interno di quest’area del Quadrante Est di Padova, insediare grandi realtà aziendali come Volksbank è un principio cardine del nostro lavoro: questo significa occupazione, crescita e sviluppo per il territorio. Ci tengo a sottolineare che la stessa Volksbank ci sta aiutando nel percorso di sostenibilità che abbiamo intrapreso per l’asset Net Center, in primis grazie al finanziamento erogato per la costruzione dell’impianto fotovoltaico da 1MW di potenza che è in fase di ultimazione in queste settimane, e che una volta in funzione fornirà circa il 40% del fabbisogno energetico del Complesso con energia verde prodotta direttamente in loco, permettendoci anche di avviare una comunità energetica: questo rappresenta un esempio unico in Italia di riqualificazione sostenibile».