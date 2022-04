Ex Rinascente, a maggio apre la libreria Mondadori nel palazzone di Tabacchi

La libreria Mondadori sbarca nel palazzone della ex Rinascente. Avrà due piani affacciati direttamente su piazza Garibaldi e 400 metri quadrati a disposizione per fare concorrenza alla vicina Feltrinelli di via San Francesco. Aprirà entro la prima metà di maggio e dovrà trasferirsi dall'attuale sede di piazza Insurrezione, dove saranno quindi lasciati locali vuoti e a disposizione dei migliori offerenti. Gli spazi sono già pronti ad accogliere il Book Store Mondadori, che subentrerà al piano terra e al primo piano. Uno degli spazi più di pregio dell'ex Rinascente, affacciandosi direttamente su piazza Garibaldi, che potrà regalare l'opportunità di soffermarsi a leggere un libro gustandosi il panorama. Il progetto è pronto, ma Mondadori non lo ha ancora voluto svelare, lasciando però intendere che ci saranno delle novità rispetto ai tradizionali punti vendita del marchio. All'ingresso potrebbe esserci un piccolo caffè letterario ad accogliere i clienti e diversi spazi in cui assistere alle presentazioni di libri e agli eventi.

Il contesto

Mondadori quindi approda nello storico edificio che fino al febbraio del 2019 ospitava la Rinascente. Da allora il palazzo è un continuo cantiere, ma nel corso di questi 3 anni sono già subentrati un po' alla volta dei marchi importanti. Dalla catena di negozi di occhiali Fielmann, a quello delle sigarette Iqos, l'originale punto vendita di scarpe Streetwear Snipes, fino allo store Juice di Apple. La libreria s'inserisce quindi in un contesto di multimarchio, che nei prossimi mesi potrebbe essere completato da una palestra al terzo e quarto piano e dal sogno del ristorante con vista.

La palestra

Non è finita qui però. La famiglia Tabacchi, proprietaria dell’edificio, ha in piedi un accordo, per ora solo informale, con i vertici di Virgin Active, ovvero la catena britannica di centri fitness interessata ad occupare il secondo, terzo e quarto piano dell’immobile sul Liston. L’idea è quella di realizzare una palestra, ma anche con una spa e una piscina. Quello padovano sarebbe il 37° centro Virgin d’Italia e il quinto in Veneto, visto che ce ne sono due a Venezia e uno a Verona. La trattativa attualmente si è arenata a causa dell'emergenza sanitaria, che ha messo in crisi il mondo delle palestre. Questo però non significa che gli accordi siano venuti meno. Sono stati solamente congelati, in attesa che le norme siano meno rigide e soprattutto che la gente torni ad avere fiducia mentre condivide degli spazi durante un allenamento. A quel punto resterebbero pochi metri quadri da riempire, e l'ex Rinascente tornerebbe a splendere all'ingresso principale del Liston. Sarebbe anche un segnale di ripresa dopo due anni di sofferenza legata al Covid, che ha tramortito le attività commerciali e sconvolto il mondo della vendita e delle relazioni sociali.