Assunto a 64 anni in un'azienda di modelleria: aveva perso il suo bar dopo la pandemia

«E’ una bella storia da condividere quella che vede protagonista il signor Valter, 66 anni, che è stato assunto a 64 anni in Modelleria Zuin a Cadoneghe nel periodo post Covid. Prima lavorava con sua moglie e sua figlia, gestendo il bar di un Istituto superiore del padovano, che durante il periodo del Covid ha chiuso. Si è trovato a causa del Covid senza un’attività, senza lavoro, senza sostentamento per tutta la famiglia. L’amicizia con il signor Moreno Zuin, titolare della Modelleria Zuin, gli ha permesso di essere accolto trovando una nuova occupazione a 64 anni». A raccontarla è Elena Donazzan, assessora regionale al lavoro, che ieri ha fatto visita all'azenda.

La storia

«Quando molti imprenditori mi dicono che avrebbero bisogno di lavoratori, ma che a 60 anni si è già vecchi, io penso ai tanti padri a cui sono convinta valga la pena di dare una possibilità. Il signor Valter è venuto qui pieno di dignità, pieno di voglia di lavorare - prosegue Donazzan - .Una persona bellissima che ha trovato in questa azienda ragazzi molti più giovani, con più competenze nel settore specifico, che lo hanno accolto. Uno di loro mi ha detto: “Sarebbe potuto accadere a mio padre. Quando Valter mi ha detto che aveva bisogno di aiuto, per imparare, gliel’ho dato”. Modelleria Zuin è una bellissima impresa con una bellissima famiglia di lavoratori che si sanno aiutare reciprocamente. Ricordiamoci tutti che non possiamo girarci dall’altra parte quando una persona è in difficoltà, soprattutto un padre di famiglia» chiude Donazzan.