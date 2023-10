A Padova via alla rivoluzione nelle aste sugli immobili: i notai al fianco degli amministratori di sostegno

Prende il via da Padova una nuova, rivoluzionaria, modalità di vendita per gli immobili di proprietà dei soggetti tutelati. Ora i notai, mediante lo strumento dell’asta privata, entrano a pieno titolo nel processo di compravendita del patrimonio immobiliare dei soggetti deboli e lo gestiranno in prima persona, accanto agli amministratori di sostegno e alle altre figure deputate (tutori, curatori di incapaci, di eredità giacenti). Questo è ciò che prevede la convenzione stipulata tra APP – Aste Private Professionali e Am.Pr.I – Associazione Amministratori per la Protezione degli Incapaci, due importanti realtà professionali attive a Padova e provincia. Ma quali sono i vantaggi principali derivanti dalla firma di questo accordo? L’ingresso in scena della figura del notaio, pubblico ufficiale con la competenza e la professionalità necessarie per garantire la sicurezza del trasferimento di un immobile venduto all’incanto mediante lo strumento della vendita competitiva, è in grado di garantire una vendita in tempi brevi oltre che in piena trasparenza, anche nell’interesse del professionista che non potrà essere accusato di eventuali scelte dirette, evitando così possibili contestazioni. La formula "garantita" è la soluzione ideale per ogni ipotesi di liquidazione, volontaria o giudiziale, operata per conto di terzi. Oltre alla certezza della massimizzazione del ricavo dalla vendita nel pieno interesse del soggetto fragile, mediante il sistema della gara al rialzo tipico dell’asta privata.

App

APP – Aste Private Professionali con il suo team di professionisti si occuperà di raccogliere tutta la documentazione relativa alla messa in vendita dell’immobile, partendo dall’esame e dalla verifica dello stato ipotecario fino alla redazione di una relazione notarile ad hoc. Se richiesto, interagendo con tecnici qualificati, si potrà far predisporre anche la documentazione tecnica ivi compreso l’attestato di prestazione energetica. Tra i punti qualificanti della convenzione figura l'espressa previsione che, qualora ciò sia consentito da tale normativa, si potrà ricorrere ad una tra le maggiori novità introdotte dalla riforma c.d. "Cartabia", che ha previsto che gli stessi notai incaricati possano autorizzare le operazioni richieste nell'interesse dei soggetti tutelati, con conseguente snellimento del relativo iter.

Enrico Poletto e Gianluca Rigon

«Una sinergia professionale all'insegna di trasparenza ed efficienza nell'interesse dei soggetti fragili» dichiara Enrico Poletto, Real estate manager e CEO di APP – Aste Private Professionali. «Questa collaborazione tecnica ha un approccio innovativo e trasparente unico in Italia» dichiara Gianluca Rigon, Presidente Am.Pr.I. – Associazione Amministratori per la Protezione degli Incapaci.