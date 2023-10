Cinque nuovi attraversamenti pedonali nel territorio comunale: l'annuncio

È in virtù del concetto di "moderazione del traffico" che la Giunta del Comune di Cadoneghe ha approvato la scorsa settimana la realizzazione di cinque nuovi attraversamenti pedonali nel territorio comunale.

Attraversamenti pedonali

Precisamente questi lavori avranno luogo in via Pisana, via Zangrossi, via Cà Ponte, via Pratolini e via Lauro: l'investimento complessivo è stato di 38.500 euro.

Sul piano tecnico il progetto prevede di intervenire con la realizzazione di segnaletica stradale non luminosa e con la sopraelevazione della pavimentazione stradale con gli annessi passaggi pedonali. «L'obiettivo - spiega il vicesindaco Vigolo - è quello di limitare la velocità e regolare il traffico, sempre più cittadini lamentano infatti l'alta velocità anche su strade del centro abitato e per questo abbiamo deciso di realizzare questi attraversamenti in grado di introdurre una maggiore compatibilità tra la velocità di marcia e l'ambiente stradale». Aggiunge il sindaco Marco Schiesaro: «Nelle prossime settimane saranno realizzati cinque nuovi attraversamenti pedonali per rendere Cadoneghe più bella ma soprattutto più sicura».