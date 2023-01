Entra in funzione il nuovo autovelox nella Bassa: occhio al limite di 50 chilometri orari

È pronto ad entrare in funzione l'autovelox di via Cristoforo Colombo a Monselice, che era stato installato nell'ottobre 2022.

Autovelox

A darne notizia è stata Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, che sulla propria pagina Facebook ha spiegato: «Era un impegno che mi ero presa, e che mantengo. Per quanto riguarda le giornate di rilevamento, queste saranno pubblicate nell'area dedicata sul sito del Comune di Monselice ogni venerdì con cadenza settimanale con le indicazioni delle giornate e degli orari in cui sarà presente una pattuglia della polizia locale per sanzionare gli autisti che supereranno il limite dei 50 chilometri orari in quanto si tratta di centro abitato e di un'area frequentata da pedoni e da studenti, essendoci una fermata degli autobus. Non vuole essere un'azione repressiva, bensì volta ad educare i guidatori al rispetto delle norme del Codice della Strada. Ribadisco che il velox non sarà sempre in funzione, ma verrà attivato solo in occasione della contemporanea presenza della pattuglia in loco».