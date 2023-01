L'avvocato Pinelli eletto nel Csm, il sindaco Giordani costretto a cambiare legale per la vicenda stadio

L'avvocato padovano Fabio Pinelli è stato nominato componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Di certo una grossa soddisfazione per il legale patavino.

Csm

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, come recita l'articolo 104 della Costituzione.

Giordani

Questo comporta che il legale, l'avvocato Fabio Pinelli, non potrà più rappresentare la difesa del Sindaco, Sergio Giordani, nella vertenza che riguarda lo stadio e in particolare il cantiere della nuova curva sud. Il primo cittadino si trova quindi costretto cambiare a legale.