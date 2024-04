A poche settimane dall'anniversario della morte il Comune fa restaurare il cippo in ricordo di Enrico Berlinguer

Il 7 giugno del 1984, Enrico Berlinguer stava tenendo a Padova un comizio quando, per un malore si è accasciato al suolo. Pochi giorni dopo, l’11 giugno successivo, lo storico segretario del Pci, muore nell'ospedale della città. Per questo nel 2014 lo scultore Elio Armano fu incaricato dal Comune di Padova di realizzare il cippo di marmo che oggi è ben visibile in piazza della Frutta. A poche settimane dall'anniversario della morte, il quarantesimo, l'amministrazione comunale, nello specifico l'assessorato ai lavori pubblici, ha incaricato una ditta specializzata in restauri di prendersene cura.

La restauratrice incaricata ci ha spiegato che in realtà l'opera di Armano è in ottime condizioni e che i lavori di manutenzione e restauro non hanno riscontrato nessuna criticità Qualche anno fa qualcuno polemizzò sul fatto che in tanti ci si siedevano sopra, ma fu proprio l'autore a spiegare che di fatto il cippo era pensato per questo, affinché le persone potessero usufrurine. Lo stesso motivo per cui, però, il volto del politico fu posizionato centralmente in modo che però non ci si potesse appoggiare sopra.

«In tanti avevano piacere che il momumento fosse sistemato, il Comune se ne è fatto carico. La città è legata a Enrico Berlinguer, qui si è tenuto il suo comizio, in una piazza a dir poco gremita. E' un pezzo di storia d'Italia ma anche della nostra città, giusto prendersene cura», spiega il vice sindaco Andrea Micalizzi. Per il giorno del quarantesimo della morte, il prossimo 7 giugno, sono previste una serie di iniziative che saranno poi annunciate nelle prossime settimane.