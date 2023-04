Bologna Padova, notti di lavori sulla A13

Ci potrebbero essere dei disagi per chi si metterà in viaggio le sere della prossima settimana, sulla A13. Per lavori di competenza CAV - Concessioni Autostradali Venete - nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile, con orario 21:00-6:00, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia.

Alternativa

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.