Ex Grosoli, parte la bonifica bellica. Il sindaco: «I cittadini aspettavano da trent'anni»

E' ormai imminente l'inizio dei lavori nel futuro cantiere ex Grosoli. L'area, di 90.000 metri quadrati, vede finalmente la luce dopo oltre un trentennio di abbandono a Cadoneghe. «Da questa mattina (12 aprile) sono iniziate le verifiche belliche sul terreno - spiega il vicesindaco Devis Vigolo - per verificare la presenza o meno di ordigni nel sottosuolo e la consistenza dei terreni per i prossimi lavori di realizzazione del cantiere e di tutti i sottoservizi, ad una profondità che arriva fino a 40 metri. Stiamo facendo il necessario per la preparazione del cantiere ex Grosoli, una rigenerazione consistente e di grande qualità per un'area centrale sia dal punto di vista geografico che di prospettiva per il nostro Comune. Queste operazioni preliminari termineranno nei prossimi giorni, dopo di che si potrà partire coi lavori veri e propri».

Schiesaro

«Una grande vittoria - commenta il sindaco Marco Schiesaro - per tutta la cittadinanza, che da più di trent'anni attende questo momento. Grazie al lavoro dell'Amministrazione siamo stati in grado, in anni segnati dalla crisi pandemica, da quella energetica e dall'inflazione, prima di progettare e poi di avviare la riqualificazione dell'area. Questa operazione è un punto di svolta per il nostro territorio, produrrà lavoro e crescita e porterà a un ulteriore incremento del valore degli immobili di proprietà, che rappresentano il salvadanaio di moltissime famiglie di Cadoneghe. La nostra scelta di ridurre la cubatura e non realizzare un centro commerciale non è stata solo il mantenimento di una promessa fatta in campagna elettorale, ma anche e soprattutto il frutto di una visione per il futuro del nostro comune: quella di un territorio verde, sostenibile e a misura di famiglie».