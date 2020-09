Boom di ascolti su Sky per la coppia Cortellesi - Pennacchi

E’ andata in onda su Sky Cinema, il 14 settembre, la prima puntata della serie “Petra”, una detective story tratta dai bestseller di Alicia Giménez-Bartlett, che ha come protagonista Paola Cortellesi nell’inedita veste di investigatrice, affiancata da Andrea Pennacchi. La regia è di Maria Sole Tognazzi.

Cortellesi - Pennacchi

Petra è un ispettrice che ha abbandonato la brillante carriera di avvocato per entrare in polizia per far parte della squadra mobile di Genova. Ad affiancarla è appunto l’attore padovano Andrea Pennacchi, che interpreta il vice ispettore Antonio Monte che affianca Petra in tutte le indagini.

Monte e Petra

Monte è un uomo di mezza età, vedovo e con un figlio lontano. Sul lavoro è decisamente vecchia scuola e ha convinzioni ben radicate che solo con l’arrivo della nuova ispettrice, Petra appunto, ritrova entusiasmo per il lavoro e per la vita. La serie è prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm. Ecco il cast e i personaggi del noir che va in onda in quattro puntate dirette da Maria Sole Tognazzi.

Ascolti

La nuova produzione targata Sky Original, prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm è stata seguita da 746 mila spettatori medi. Si tratta del miglior esordio per un nuovo titolo Sky Original negli ultimi 4 anni.