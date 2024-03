Il sindaco uscente: «Ho governato a costo zero per la mia collettività»

Tempo di bilanci per il deputato e sindaco uscente di Borgoricco nel Camposampierese, Alberto Stefani. Ad inizio attività amministrativa aveva promesso ai suoi cittadini che sarebbe stato un sindaco a costo zero per le casse della collettività e la promessa è stata mantenuta. Ecco le sue parole: «Nel momento in cui mi candidai alla carica di Sindaco, dissi che l’avrei fatto a costo zero. Oggi, desidero rendicontare pubblicamente il risultato. Le casse del nostro Comune hanno beneficiato dell'intera cifra, al lordo, di oltre 193mila euro. Questi fondi sono stati destinati a finalità sociali, bollette energetiche e altre voci di spesa corrente.

La mia retribuzione non è stata economica, ma piuttosto l'onore di aver servito con dedizione e passione la mia comunità e le sue tre frazioni, cercando sempre di fare del mio meglio».

Chi è

Appena 31 anni, alle elezioni comunali a Borgoricco del 2019 si candida come nuovo sindaco del paese. In occasione del comizio d'apertura della sua campagna elettorale è stato definito dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia "un fuoriclasse". Viene eletto con il 51,41% dei voti e supera di 18 punti percentuali la seconda delle tre liste in corsa, diventando così il più giovane sindaco del Veneto e uno dei più giovani sindaci d'Italia, nonché il primo sotto i trent'anni a ricoprire sia la carica di sindaco che quella di deputato. Pochi mesi dopo, il 27 novembre 2019, viene eletto consigliere dell'Anci Veneto. A seguito della sua nomina delle nuove posizioni organizzative, Borgoricco risulta uno dei comuni con il più alto tasso di donne impiegate nella pubblica amministrazione in Italia, in particolare il 75% delle posizioni apicali ed il 70% del personale amministrativo dipendente globalmente considerato.