Borsa Italiana della Birra, cambia la data dell'attesa fiera in programma a Padova

La concomitanza con la 24esima Maratona di Sant’Antonio, che domenica 21 aprile porterà a Padova 24mila atleti (tra agonisti e amatoriali) in gara su 5 distanze più i loro supporter e un gran numero di appassionati e curiosi, ha convinto PadovaHall e la segreteria organizzativa della Borsa Italiana della Birra a spostare la data della prima edizione della manifestazione, che era prevista dal 21 al 23 aprile 2024. E questo per i disagi alla circolazione dovuti all’evento sportivo di livello internazionale che interesserà per ore il centro cittadino rendendo meno agevole raggiungere la Fiera di Padova. La giornata inaugurale della Borsa prevede infatti l’apertura anche al pubblico, oltre che agli operatori professionali, e la concomitanza della Maratona avrebbe certamente indotto molti a disertare la rassegna fieristica.

Borsa della Birra Italiana

Il recente annuncio ufficiale della data dell’evento sportivo ha quindi indotto gli organizzatori della prima e unica fiera B2B in Italia incentrata su microbirrifici e materie prime, a rinviare ad autunno la manifestazione. Dopo attente valutazioni su quale possa essere per il settore il più propizio periodo per catturare l’attenzione dei clienti, anche in ragione del forte impegno estivo e in vista delle festività natalizie, l’organizzazione ha evidenziato le date dal 19 al 21 ottobre 2024. In quei giorni le aziende espositrici potranno quindi proporsi adeguatamente al proprio target (ristoratori, bar, pub, birrerie, osterie, enoteche, distributori, grossisti dell’Ho.Re.Ca.) anche con prodotti, gadget e packaging mirati ai consumi di fine anno. Ulteriori informazioni a questo link.