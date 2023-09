Mercato Agroalimentare di Padova, Roberto Boscolo confermato alla presidenza dei grossisti

Roberto Boscolo è stato confermato alla presidenza dei Grossisti di Padova

Roberto Boscolo

Roberto Boscolo, titolare della ditta Gbr è stato confermato alla presidenza del gruppo Grossisti di Padova al termine della riunione del Cda che si è riunito nella mattinata di oggi, martedì 26 settembre. «Ringrazio per la fiducia che ripagherò mettendo il massimo impegno nello svolgere il mio ruolo. Sappiamo che abbiamo di fronte delle sfide difficili e al tempo stesso importante ma faremo di tutto per essere all’altezza, lavorando per il bene del mercato e dei consumatori». Nel corso della stessa assemblea sono stati anche decisi i due componenti in rappresentanza del gruppo Grossisti che andranno a far parte del consiglio di amministrazione del Maap: si tratta del riconfermato Romeo Zanotto e della new entry Francesco Timperi. Saranno loro, assieme al presidente Mario Liccardo e ai consiglieri di amministrazione di nomina pubblica Dora Rizzardo e Massimo Bressan a guidare il Mercato di corso Stati Uniti nei prossimi tre anni.