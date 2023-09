Ca' Sugana, il portavoce sposa la vicesindaca di villa Estense

Grande festa oggi, 9 settembre a Villa Estense, piccolo Comune della bassa padovana per il matrimonio, celebrato in mattinata nella chiesa parrocchiale da don Giuliano, per il matrimonio del portavoce del sindaco di Treviso Mario Conte, Francesco Vigato, con la vicesindaca di Villa Estense, Claudia Vigato. Decine gli amici, i parenti e gli amministratori locali che hanno partecipato all'evento, tra cui i sindaci Conte e Paolo Oppio che dopo il fatidico si sono stati invitati dal parroco a dare lettura degli articoli del codice civile che regola l'unione matrimoniale. Dalla Marca, dove Francesco è ormai conosciuto a apprezzato per il suo prezioso lavoro, è giunta una delegazione formata anche dal vicesindaco Alessandro Manera, dall'assessore Andrea De Checchi e da Giancarlo Inanicelli. Alla celebrazione in chiesa è poi seguita una grande festa a palazzo Malmignati a Lendinara. A Francesco e a Claudia vanno i migliori auguri da parte delle redazioni di Trevisotoday e Padovaggi.