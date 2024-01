Taglio del nastro del nuovo parcheggio pubblico di via Salgaro

Inaugura venerdì 26 gennaio il nuovo parcheggio pubblico di via Salgaro a Cadoneghe, a lato della grande rotonda di Terraglione, su un’area di 20 mila metri quadrati. Dopo la firma della convenzione per la cessione delle aree al Comune, il parcheggio sarà aperto al pubblico e utilizzabile. L’opera è stata realizzata dalla Unox, la multinazionale leader nel settore dei forni industriali, in virtù del progetto urbanistico “Pua (Piano Urbanistico Attuativo) Salgaro”, dal nome della via che lo delimita, approvato nel 2020.

L'intervento

Si è trattato di un intervento che ha generato un beneficio pubblico del valore di oltre due milioni di euro che ha comportato, con la liberazione di un’area industriale di 157.650 metri quadrati, una serie di adeguamenti viabilistici grazie agli oneri di urbanizzazione pari ad 3 milioni di euro. Grazie ai proventi dell’accordo è stata realizzata una nuova rotatoria lungo la Strada Regionale 307 (la vecchia “Strada del Santo”), in corrispondenza della frazione di Mezzavia, all’intersezione tra la Regionale 307 e la

Provinciale 87 “del Terraglione”, con un innesto ciclabile che la collega ai percorsi già esistenti. Solo questo intervento stradale ha un valore di 650 mila euro, inclusi nei già citati 2 milioni dell’accordo. Non solo. Anche il nuovo parcheggio di 20 mila metri quadrati rientra tra le opere pubbliche previste nell’accordo pubblico-privato con Unox.

Il commento

«La rotonda ed il parcheggio – dice il vicesindaco con delega all’Urbanistica, Devis Vigolo – così come gli innesti ciclabili sono opere cosiddette di compensazione correlate all’accordo. Con i proventi di questo intervento abbiamo riorganizzato la viabilità con la creazione di una nuova rotonda sulla SR 307, che è diventata il biglietto da visita per chi arriva da nord a Cadoneghe. E sono state previste poi imponenti misure di compensazione idraulica ed ambientale con l’impianto di oltre 400 nuovi alberi, corridoi verdi tra i complessi produttivi e vasche di regimentazione delle acque fino ad una portata di 15mila metri cubi di acqua. Con il beneficio pubblico di ben 2 milioni e mille euro, l’amministrazione comunale ha dato seguito ad importanti migliorie sul territorio per strutture pubbliche, scuole, asili ed eliminazione delle barriere architettoniche. Un grazie a tutti coloro i quali hanno concorso a questo importante risultato, all’impegno di tecnici e collaboratori».

Il parere del sindaco

«Con il PUA Salgaro – aggiunge il sindaco Marco Schiesaro – abbiamo sbloccato un’altra area che da tempo aspettava un intervento, quella di Mezzavia. L’operazione ha garantito non solo nuove risorse per Cadoneghe, ma anche nuove prospettive economiche, grazie alla presenza di un gruppo industriale importante. Dal punto di vista urbanistico, abbiamo dato seguito a quello che dal 2019 ha caratterizzato l’impegno della nostra amministrazione: un Comune più a misura d’uomo, con particolare attenzione alla viabilità ciclabile. La nuova rotatoria ha risolto un punto viabilistico tra i più complicati per l’intero territorio di Cadoneghe; è stata inoltre realizzata una pista ciclabile, il parcheggio e infine gli spazi verdi. Passione e lungimiranza uniti alla comune volontà di parte pubblica e privata di creare eccellenze, lavoro e crescita».