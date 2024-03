Marco Schiesaro: «Pronto ad altri cinque anni di mandato»

Al termine di cinque anni di mandato, il sindaco uscente di Cadoneghe Marco Schiesaro pronto a candidarsi per il mandato bis. La conferma è arrivata oggi 23 marzo in occasione dell'inaugurazione della sede elettorale. Una promessa solenne, quasi un giuramento, quello che il primo cittadino uscente di Cadoneghe rinnova ai suoi concittadini all’avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di giugno. Un patto che il primo cittadino intende portare avanti e rispettare, dando continuità a quanto fatto in questi cinque anni. Alla presentazione della candidatura ad accompagnare l’avvio della campagna elettorale per Schiesaro-bis, gli esponenti anche di FDI, Lega, Udc, Popolo della famiglia, Forza Italia, Noi per l’Italia, Coraggio Italia e due Liste Civiche.

Lo Schiesaro pensiero

«Fare il sindaco è stato un grande onore e la ricandidatura è per me motivo di grande orgoglio. Sento tutta la responsabilità per un ruolo così importante che richiede tanta passione, energia ed impegno. Sono stati cinque anni per me straordinari in cui abbiamo posto al centro i bisogni e le vocazioni del territorio e della sua gente. Ed è questo il filo conduttore che intendo continuare a tessere per il prossimo futuro. Con la piena e ferma volontà di sostenere, promuovere, valorizzare, costruire nuovi valori, opportunità e progetti di comunità, a favore dei giovani, delle famiglie, degli anziani: l’impegno per Cadoneghe continua. Dare continuità al percorso tracciato e lavorare nell’interesse esclusivo dei miei concittadini, che ringrazio per la vicinanza che mi hanno espresso in questi cinque anni, per i loro consigli, le loro segnalazioni che ci hanno permesso di lavorare al miglioramento del territorio. Allo stesso tempo - ha puntualizzato - ritengo la mia ricandidatura anche un dovere verso la comunità per andare a completare un percorso impostato insieme in questi cinque anni. Molti i risultati raggiunti in questi cinque anni, uno fra tutti l’avvio della riqualificazione dell’area abbandonata dell’ex Grosoli, che sta prendendo o forma con novità continue. Un luogo simbolo che racchiude in sé vari obiettivi che come amministrazione comunale ci siamo prefissati, dal centro alle aree più periferiche: l’impegno per il verde, l’attenzione per le aree pubbliche, per il decoro e la sicurezza, per i servizi e per il benessere della comunità. Dal lavoro fatto ora dobbiamo ripartire e lo dobbiamo fare con la stessa attenzione e lo stesso entusiasmo di questi anni appena trascorsi». L’obiettivo per il sindaco Schiesaro rimane quello di continuare a far crescere Cadoneghe affinché «possa essere ancor di più un Comune bello e soprattutto a misura di persona. I cittadini continueranno ad essere al centro della nostra attenzione e del nostro lavoro, potenziando le occasioni di ascolto e di confronto e proseguire la politica di vicinanza portata avanti in questi anni».

Non sono mancate le difficoltà

Schiesaro ha poi ricordato anche le difficoltà che si è trovato ad affrontare in questi cinque anni alla guida dell’amministrazione di Cadoneghe. «Non sono mancate le difficoltà - ha proseguito - e ci siamo trovati ad affrontare situazioni mai vissute prima, e nemmeno mai ipotizzate come la pandemia, le calamità naturali, le difficoltà avute nel far prevalere la legge e la sicurezza nello sgombero del campo Rom. Ma ci siamo fatti forza e coraggi insieme, e insieme l’abbiamo superata. C’è ancora tanta voglia di fare – ha concluso – di immaginare, di lavorare insieme alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni, agli operatori economici. La mia squadra di candidati ed io siamo pronti a scrivere altri cinque di amministrazione».