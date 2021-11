Il calendario 2022 dell'Arma, tra le opere di Sandro Chia e i racconti di Carlo Lucarelli

Un calendario che racconta una storia lunga 200 anni. Quella dei carabinieri. È stato presentato il calendario 2022 dell’Arma e l’agenda per il prossimo anno.

Il calendario

Martedì 16 novembre è stato presentato al comando provinciale di via Rismondo il calendario 2022 che celebra i 200 anni del primo regolamento generale dell’Arma. Realizzato graficamente da Sandro Chia, riporta anche i racconti di Carlo Lucarelli che mese dopo mese accompagna le persone nella scoperta della storia dei carabinieri. Il calendario viene stampato con una tiratura di quasi 1,2 milioni di copie di cui oltre 16 mila in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in dialetto sardo. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario, giunta alla sua 89^ edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950.

L’agenda

Con il calendario non poteva mancare l’agenda arricchita di cinque contributi. Lo storico dell’arte Claudio Strinati ha voluto raccontare i diversi stili con cui è stato ritratto il militare dell’Arma negli ultimi due secoli mentre il Generale Carmelo Burgio ha descritto il protagonismo dei carabinieri all’interno del fumetto, partendo dalla diffusione in Italia di quest’ultimo. L’intellettuale Luca Crovi ha ideato un racconto di fantasia collegando tra loro le rappresentazioni di appartenenti alla Benemerita presenti su alcune opere artistiche di differenti stili, l’artista Michelangelo Pistoletto ha interpretato la propria opera “Carabinieri”, di cui nell’agenda appare un prezioso dettaglio e nel cuore del taccuino i lettori troveranno anche una sintesi dei capolavori raccolti all’interno del Museo Storico dell’Arma.