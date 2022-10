Campeggi termali, Mortandello: «C’è richiesta da parte dei turisti, ma manca l’offerta»

Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello rivolte un appello a tutti i potenziali investitori nell’area termale chiedendo di puntare sul target del campeggio: «Alla nostra destinazione turistica, in particolar modo a Montegrotto Terme, sono arrivate nell’ultimo anno centinaia di richiesta da parte di turisti, camperesti o campeggiatori, che cercano aree sosta attrezzate. Sono richieste che giungono agli uffici del turismo e anche in Comune in particolare da parte di cittadini del Nord Europa. Sono tutte le richieste che rimangono inevase perché purtroppo non c'è nel territorio nessuno che offra questo genere di accoglienza».

Campeggio

Storicamente la zona termale era dotata di un frequentato e apprezzato campeggio termale, lo Sporting Center, chiuso prima del lockdown, bisognoso di lavori di ristrutturazione e mai più riaperto. «Come sindaco - prosegue Mortandello - faccio un un appello ai potenziali investitori di puntare sui campeggiatori e dei camperesti perché hanno desiderio di frequentare la nostra zona, usufruire dei nostri servizi. Con il periodo difficile che stiamo attraversando non possiamo permetterci di perdere un target turistico con profili di spesa alti che potrebbe essere importante per l’economia del territorio. Questo appello - conclude il sindaco di Montegrotto - è rivolto sia al proprietario dello Sporting perché trovi una soluzione per far ripartire un’attività che è sempre stata apprezzata, sia agli altri investitori che possono essere interessati ad aprire campeggi di qualità in altre aree».