In piazza Salvemini la cancellata antidegrado: arriva l'ok della giunta Giordani

Un muro di cancelli per chiudere la piazza del degrado. E' stata approvata in giunta la convenzione tra l’amministrazione comunale e il complesso Tribloc, per la "riqualificazione" di Piazza Salvemini, diventata meta di spacciatori e tossicodipendenti e la notte ricovero per i senza tetto. Grazie a questa intesa, l’area di proprietà comunale (la piazza) sarà data in concessione al condominio, che farà la manutenzione ordinaria delle aree verdi e realizzerà una cancellata che verrà chiusa dalle 21 alle 7 del mattino, garantendo così che gli spazi siano aperti e usufruibili da tutti durante il giorno. A fronte di questi servizi sarà scomputato il canone di occupazione. Un ascelta non troppo in linea con l'idea di riqualificazione finora seguita dalla giu nta Giordani, che ha sempre puntato a rianimare i luoghi abbandonati e mal frequentati più che chiuderli

L'amministrazione

Il vicesindaco Andrea Micalizzi, che ha seguito il progetto assieme a Diego Bonavina, assessore alla sicurezza commenta: «Continua l’attenzione della nostra Amministrazione, per la zona che va dalla Stazione al Centro. Dopo le riqualificazioni vincenti di Piazza De Gasperi, Giardini dell’Arena e Piazza Mazzini, ora Piazza Salvemini, delicata anche per la sua conformazione di piazza nascosta, diventa oggetto di un’azione concreta di controllo e gestione. La buona collaborazione con il condominio è certamente una via positiva che ci consentirà di proteggere questo spazio da cattive frequentazioni e mantenerlo in ordine perché sia più accogliente e sicuro di giorno».