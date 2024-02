L'impianto sportivo polifunzionale è finalmente realtà

Il comune di Carmignano di Brenta ha inaugurato oggi il nuovo impianto sportivo polifunzionale. E' nato tra via dell'Industria e via dell'Artigianato. Presenti il sindaco di Carmignano Eric Pasqualon, l’amministrazione comunale al completo. il senatore Antonio De Poli, il vicepresidente della provincia di Padova Vincenzo Gottardo, gli amministratori locali dei comuni limitrofi, il parroco don Fabio Ziliotto con la partecipazione di oltre 1500 cittadini accorsi a vedere la nuova struttura. L’intero impianto sportivo è costituito da un complesso natatorio al coperto (piscina), da due campi da padel scoperti e illuminati, da due campi da tennis in terra rossa (uno coperto e uno scoperto) e da due campi scoperti in erba sintetica da tennis e calcetto.

Un valore aggiunto per la collettività

Questa nuova struttura comunale, gestita dalla società Acquachiara, permetterà di usufruire di un’ampia proposta di attività che incrementa l’offerta sportiva già presente nel territorio. Infatti, sono previsti corsi di vario tipo, quali corsi di nuoto dai 3 mesi agli over 65 anni, attività in acqua con il fisioterapista, acquagym, acquafitness oltre che a lezioni private di tennis e padel rivolte sia ai ragazzi che agli adulti. Oltre alla consegna di un buono ingresso a tutti i partecipanti al taglio del nastro inaugurale,

l’amministrazione comunale ha previsto per tutti i residenti carmignanesi una serie di scontistiche: il 50% di sconto sull’iscrizione annuale, il 10% sulla quota annuale e costi ridotti per gli over 65 nei corsi previsti.

La gioia degli amministratori

Il sindaco di Carmignano Eric Pasqualon ha riferito: «E' una grande soddisfazione per l’intera comunità poter inaugurare l’impianto Aquachiara, un progetto atteso da oltre 20 anni e raggiunto grazie alla determinazione, alla caparbietà e al coraggio di più amministrazioni che hanno voluto investire nell’impiantistica sportiva e nei valori dello sport». Questo progetto è stato reso possibile grazie ad un investimento complessivo di 4.670.336,23 euro attraverso un project financing tra pubblico e privato all’interno del quale l’amministrazione comunale ha partecipato con un finanziamento pari a 3milioni di euro. Il progetto è stato approvato nel 2017 con l’inizio dei lavori nel febbraio 2019, nonostante a Carmignano di Brenta si parlasse di questa opera già nei primi anni Duemila. Infatti, la prima delibera di approvazione del progetto risale al 2005, intervento successivamente interrotto a causa della crisi economica del privato promotore. A Pasqualon ha fatto eco il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Bombonati: «Nonostante le difficoltà di cantiere legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e alla successiva crisi economica che ha determinato l’aumento dei prezzi, siamo riusciti a portare a termine l’importante opera diversamente da altre realtà del settore che attualmente rimangono incompiute. Questo nuovo complesso rappresenta non solo una testimonianza tangibile del nostro impegno per il benessere e lo sviluppo del nostro comune, ma anche un luogo di incontro e di crescita per tutte le generazioni».