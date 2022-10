«Un nuovo centro per l'impiego al posto di Palazzo Nodari»: l'annuncio

«A Camposampiero arriverà un nuovo centro per l'impiego, agenzia regionale fondamentale per l'incontro tra domanda e offerta lavorativa. Sorgerà in pieno centro cittadino, sull'area di Palazzo Nodari, una struttura non più conforme alle attuali normative edilizie, e che verrà abbattuto. Al posto di Palazzo Nodari sorgerà una nuova palazzina destinata appunto ad ospitare il nuovo centro per l'impiego del capoluogo del camposampierese. Un successo per la vasta area padovana e un servizio importante per il territorio con la creazione anche di spazi idonei per l'incontro tra domanda e offerta lavorativa. Finalmente una notizia positiva grazie a Veneto Lavoro, alla Regione del Veneto da cui dipendono i centri del lavoro e al Comune di Camposampiero»: è l'annuncio fatto dal consigliere regionale Giulio Centenaro (Lega - LV) in merito all’arrivo del centro a Camposampiero.

Centro per l'impiego

Aggiunge Centenaro: «A seguito dell’incremento dell'organico dell'ufficio lavorativo previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego, era necessario trovare una migliore soluzione, più moderna ed adeguata ad ospitare questo tipo di attività, per essere maggiormente vicini alle esigenze del territorio, soprattutto in un periodo di crisi come questa, per cui il lavoro diventa materia fondamentale. Grande supporto lo ha dato il Comune di Camposampiero, in primis il sindaco Katia Maccarrone che si è fatta promotrice, assieme alla Regione, per portare questo importante centro per l'impiego nel capoluogo camposampierese. Il Comune mette a disposizione l'area con la volumetria necessaria e il supporto tecnico oltre al restante importo economico». Il Comune, che avrà un ruolo importante nell’operazione, ha effettuato la stima per la ristrutturazione dell'immobile; Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione che ha la direzione, il coordinamento operativo e la gestione del relativo personale dei servizi per il lavoro pubblico, contribuirà, insieme alla fattiva collaborazione del comune di Camposampiero, alla ristrutturazione e ai costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile denominato “ Palazzo Nodari” e, comunque, per un importo fino ad un massimo di 750mila euro a valere sui fondi previsti dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI, previa stipula di apposito accordo tra le parti ancora non sottoscritto.