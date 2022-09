Si avvicina la chiusura del trafficato ponte sulla Statale: previsti oltre 16 mesi di lavori

Per capire la lunghezza dei lavori, basti pensare che è previsto che il cantiere rimanga operativo per 490 giorni. Il che vuol dire disagi, inevitabilmente: inizierà con ogni probabilità in ottobre la manutenzione straordinaria del ponte di ferro sul fiume Adige lungo la Strada statale 16 a Boara Pisani, che segna il confine tra Padova e Rovigo.

Ponti

I costi dei lavori - come spiega "Il Gazzettino" - si aggirano sui 10 milioni di euro, ma la preoccupazione di amministratori locali e cittadini è che ancora non si sa se il ponte verrà chiuso del tutto o se invece si procederà con il senso alternato. A risentirne sarà il traffico: alla luce anche dei lavori in corso nella vicina Stanghella a un altro ponte (questa volta sul fiume Gorzone) vien da sé che chi dovrà attraversare le due province incontrerà difficolta, il che vuol dire armarsi di pazienza e prepararsi a stare in coda. Anche perché la situazione di Stanghella potrebbe essere più grave del previsto: si parla infatti addirittura della necessità di realizzare un nuovo ponte.