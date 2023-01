Tra asfaltature e interventi urgenti: chiusura in vista per sei vie cittadine

Saranno sei le strade della città di Padova che verranno temporaneamente chiuse al traffico per lavori.

Via San Mattia

Via San Mattia, mercoledì 18 gennaio dalle ore 5 alle ore 7, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per l’installazione di una gru.

Via del Cimitero

Via Del Cimitero, da lunedì 23 gennaio a venerdì 6 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 17 per un intervento di bonifica della rete idrica.

Via Michele Sanmicheli

Via Michele Sanmicheli, tratto compreso tra via F.G. D’Acquapendente e via G. Ferrari, da martedì 17 a venerdì 27 gennaio dalle ore 9 alle ore 15 per un intervento urgente di risanamento della pavimentazione stradale.

Via delle Palme

Via Delle Palme, tratto prospiciente il numero civico 6, da giovedì 19 a venerdì 20 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 per poter smontare un ponteggio a campata sotto all’arco.

Viale dell'Industria

Viale Dell’Industria, carreggiata compresa tra via Nona Strada e via Quinta Strada, con questa direzione di marcia, compreso le bretelle di entrata ed uscita dalla tangenziale, da martedì 17 a venerdì 27 gennaio dalle ore 9 alle ore 17 per un intervento urgente di risanamento della pavimentazione stradale.

Via Andrea Maria Ampere

Via Andrea Maria Ampere, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da lunedì 16 gennaio a venerdì 17 marzo dalle ore 8 alle ore 17.30 per la bonifica della alla rete del gas.