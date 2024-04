Grande successo per l'anello ciclabile dei Colli Euganei alla Fiera del Cicloturismo di Bologna

Si è conclusa ieri a Bologna la Fiera del Cicloturismo, evento di riferimento per il settore del cicloturismo in Italia e in Europa. La Provincia di Padova ha partecipato alla manifestazione con un proprio stand, ottenendo un

grande successo. Oltre 2500 visitatori si sono fermati allo stand della Provincia per chiedere informazioni e prendere materiale sull'anello ciclabile dei Colli Euganei. In particolare, sono state esaurite in poche ore le borse che riportano i 4 temi portanti della ciclovia nella mappa emozionale disegnata dall'artista Maria Marega.

Il pubblico

Il pubblico ha dimostrato un crescente interesse nei confronti del percorso cicloturistico nel corso dei tre giorni di fiera. Sabato le richieste dei visitatori hanno riguardato principalmente informazioni generali, mentre domenica le

domande sono state più specifiche sulla ricettività, i percorsi naturalistici e gli aspetti tecnici del tracciato. Da veri “professionisti” del cicloturismo, appassionati di ciclismo desiderosi di conoscere questo percorso che

attraversa il territorio padovano, a cui hanno dato risposta le quattro persone