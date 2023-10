Il Vescovo incontra i sindaci: «Esercitare l'autorità è difficile, ma serve attenzione ai singoli»

Un centinaio di sindaci del territorio della Diocesi di Padova hanno accolto ieri – mercoledì 4 ottobre – l’invito del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, a ritrovarsi insieme per un momento di dialogo e confronto proseguendo una tradizione avviata gli anni scorsi. L’incontro, che solitamente si teneva in occasione della festa del patrono della Diocesi, san Prosdocimo (il 7 novembre), è stato quest’anno anticipato alla festa di san Francesco, patrono d’Italia. Giorno che ha visto anche la felice coincidenza della pubblicazione dell’esortazione apostolica Laudate Deum con cui papa Francesco intende dare continuità all’enciclica Laudato Si’, richiamando la responsabilità personale e comunitaria verso il Creato.

La sala della Carità

Nella cornice della Sala della Carità, in via San Francesco a Padova, l’appuntamento con i sindaci del territorio, seguito dalla celebrazione eucaristica nella chiesa di San Francesco, ha dato continuità alle evidenze emerse dal tempo di “ascolto” degli amministratori in preparazione al Sinodo diocesano, in cui emergevano alcune necessità: il bisogno spirituale, il dialogo tra istituzioni e parroci nel territorio, la collaborazione tra amministrazione e comunità cristiana.

Le parole del Vescovo Cipolla

Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla nel suo intervento ha sottolineato in particolare la delicatezza, l’importanza e anche la fatica del “servizio dell’autorità” in un contesto complesso come l’attuale: «Oggi forse più che in altri tempi, l’autorità è difficile da esercitare», ha sottolineato. E ricordando la necessità di: far maturare l’attenzione alle singole persone, costruire comunità fraterne che rendano possibile la convivenza; operare per il bene comune, il vescovo ha poi offerto alcune indicazioni di stile nella pratica dell’autorità; dall’ascolto che richiede tempo, energie pazienza alla verifica nel quotidiano; dalla maturazione di una propria spiritualità alla promozione della dignità della persona; dalla responsabilità dell’impegno alla collaborazione con i diversi soggetti del territorio e con le altre amministrazioni. E infine a tutti l’incoraggiamento «nel difficile e bellissimo compito che vi è stato affidato».

Leopoldo Voltan

L’incontro, guidato dal don Luca Facco, vicario episcopale per i rapporti con il territorio, ha poi dato spazio a don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, per un aggiornamento sui lavori e le prospettive del Sinodo diocesano in corso, specie per la ricaduta nei territori. Quindi sono state proposte due esperienze virtuose – buone pratiche – che hanno visto fondamentale l’interazione e la collaborazione tra istituzioni e comunità parrocchiali: Lorenzo Rampon, direttore di Caritas Padova ha ripercorso l’esperienza del progetto “La carità nel tempo della fragilità”, che ha trovato una sua sintesi nel volume “Con rara umanità” donato ai sindaci; Mirco Cecchinato, presidente Fism Padova ha invece portato l’esperienza di collaborazione e co-progettazione sperimentata dalla Fism in particolare sul tema dell’inclusione in ambito scolastico. L’incontro ha poi dato spazio ai sindaci. Al termine nella vicina chiesa di San Francesco è stata celebrata la santa messa.