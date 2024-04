Nasce il Comitato provinciale per l'Imprenditoria giovanile: la presidente ha 25 anni

La 25enne Laura Sposato è la presidente del neonato Comitato provinciale per l'Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di Padova. L’elezione si è svolta venerdì 12 aprile nella seduta che ha segnato l’insediamento del nuovo organismo, chiamato a mettere in campo iniziative volte a promuovere l’attività d’impresa fra i giovani.

Laura Sposato

Ex ginnasta, laureata in Economia e Commercio a Ca’ Foscari, Sposato è founder di Joule: la startup nata nel 2021 con sede a Campodarsego ha sviluppato un’app che applica l’intelligenza artificiale al mondo delle risorse umane. «Ora - spiega Sposato - ho deciso di impegnarmi per stimolare altri miei coetanei a fare lo stesso e a intraprendere la strada dell’impresa, senza paura di sbagliare, perché a 20 anni ci si può anche permettere di farlo. Ci impegneremo insieme alla Camera di Commercio nell’organizzazione di eventi e momenti di sensibilizzazione sulla cultura di impresa e nella messa a punto di iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile». Aggiunge in merito Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova. «Sono convinto che questo gruppo di giovani, rappresentativi di tutti i settori, con storie di impresa diverse, ma accomunate dalla capacità di innovazione, saprà portare un contributo prezioso in termini di idee e iniziative: siamo pronti a metterci in ascolto».

Comitato provinciale per l'imprenditoria giovanile

Ad affiancare Sposato sarà il vicepresidente Tobia Zorzetto, 30 anni, alla guida di MustangPack, una pmi di Piazzola sul Brenta specializzata nel settore del packaging sostenibile nata come startup nel 2018. «Spesso - spiega Zorzetto - le misure a sostegno dei giovani imprenditori, penso ad esempio alle possibilità offerte dai percorsi di incubazione, sono poco conosciute. Io stesso quando ho iniziato ignoravo molte di queste possibilità, ci impegneremo per farle conoscere. Vogliamo collaborare anche con il mondo della scuola». Quattordici in totale i componenti del nuovo comitato, designati dalle associazioni di categoria e nominati dalla giunta camerale: oltre a Sposato e Zorzetto, del comitato fanno parte, in rappresentanza dei diversi settori economici, Damiano Mazzon, Antonio Longhin, Silvia Caregnato, Renzo Eliseo, Sebastiano Chiavellati, Emanuele Meneghello, Angela Sanavio, Andrea Pattaro, Alessia Simoni Gaudenzi, Beatrice Biasia, Mariangelina Miozzo, Giacomo Menegazzo.

I dati

Nel quarto trimestre del 2023, il numero totale di sedi d'impresa giovanili - cioè la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni - nella provincia di Padova è di 6.150 unità, pari al 7% delle sedi totali. Sul totale delle sedi d'impresa giovanili, il 27% è a guida femminile. Rispetto allo stesso periodo del 2022, il dato è sostanzialmente stabile, con un calo dello 0,8% (50 in termini assoluti).