Un riconoscimento nazionale: Borgoricco è “Comune di Eccellenza”

Il Comune di Borgoricco ha vinto il prestigioso premio “Comune di Eccellenza” destinato alle amministrazioni comunali che si sono distinte per particolari progetti innovativi e verrà inserito nel progetto editoriale ComuniItaliani & Ambasciatori d’eccellenza, dopo attenta analisi dell’Osservatorio delle Eccellenze Italiane. Potrà ora concorrere, quindi, per essere premiato nella top five Comuni d’Italia e ricevere il titolo di “Comune Ambasciatore Nazionale”.

Borgoricco

Il Comitato redazionale, composto da personalità di rilievo della vita pubblica nazionale, ha riconosciuto il valore sociale e inclusivo del Comune di Borgoricco, con particolare riferimento al progetto del “baratto sociale”, progetto tra i più innovativi ideati dall’Amministrazione del paese del graticolato romano. Con questo strumento, il Comune di Borgoricco ammette degli interventi mirati di sostegno economico-finanziario nei confronti di famiglie in difficoltà, in cambio di prestazioni d’opera in favore del Comune (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sfalcio dell’erba, asporto dei rifiuti dai cestini, sorveglianza in parchi ed aree pubbliche, pulizie di aree pubbliche e municipali ecc), connettendo quindi i principali targets di inclusione sociale, decoro e riqualificazione urbana, cura dell’ambiente, partecipazione attiva e sicurezza. «Con il baratto sociale - si legge nel progetto presentato dall'amministrazione comunale - abbiamo scelto di rompere l’assistenzialismo dell’unilateralità dell’intervento di sostegno, preferendo piuttosto un rapporto bilaterale: il Comune ti aiuta economicamente, ti inserisce in programmi di politica attiva del lavoro, ma tu, in cambio, aiuti il Comune e la tua Comunità, mettendo il tuo tempo a servizio degli altri». Aggiunge Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco e onorevole: «Un grande orgoglio per noi ma anche per tutta la Comunità. Siamo felici di questo riconoscimento che voglio condividere con la mia squadra e la cittadinanza di Borgoricco. Il nostro progetto è già stato ripreso da tanti altri Comuni ed è bello che questa nostra intuizione abbia ispirato molte altre amministrazioni comunali e oggi possa ricevere questa benemerenza a livello nazionale». La consegna del premio avverrà ad ottobre con una cerimonia-evento presso il Senato della Repubblica, per fare da degna cornice a una celebrazione della massima espressione di italianità locale, alla presenza di un Comitato d’onore presieduto dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, Dr. Angelo Canale.