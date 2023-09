I carabinieri sono in debito col Comune per l'affitto, trovato l'accordo sugli arretrati

Il Comune ottiene 73 mila euro di affitti arretrati. È stato firmato lo scorso 22 settembre, alle 12.30, nelle sale della Prefettura di Padova, l’accordo tra i due enti per la risoluzione in via bonaria della questione degli canoni di locazione arretrati. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a settembre del 2008 istituisce la Stazione Carabinieri di Cadoneghe, firmando un comodato d’uso gratuito dell'immobile di proprietà comunale di via Ugo La Malfa per la durata di cinque anni. Il contratto prevedeva che "allo scadere del quinquennio" avrebbe fatto seguito "la sottoscrizione del contratto di locazione dell'intera caserma comprensiva anche degli alloggi di servizio al canone annuo congruito dall'Agenzia del Demanio di Venezia".

Le basi dell'accordo

L'accordo contrattuale era scaduto l’1 ottobre 2013, e il servizio reso dall'Arma dei Carabinieri è proseguito anche nel periodo successivo e a marzo del 2017, l’allora sindaco del Comune di Cadoneghe aveva fatto richiesta alla Prefettura di indennizzare il Comune per l’uso dell’immobile alla scadenza del primo contratto, quello del 2013. Dopo una scambio di missive, la Prefettura ha corrisposto l’indennizzo dell’anno 2016 per un importo di 73.100 euro. Contestualmente, sempre nel 2017, si è proceduto alla stipula del contratto di locazione. Il nuovo contratto è stato firmato a maggio del 2018 con durata fissata in sei e tutt'ora in corso, nel quale il canone annuo veniva fissato in 73.100 euro, importo determinato a seguito dell'abbattimento del 15% rispetto alla stima del canone ritenuto congruo dall’Agenzia del Demanio di Venezia. Per quanto riguarda, invece, il periodo di occupazione della caserma fino all'anno 2015, sulla base della ulteriore corrispondeva intercorsa fra le parti, si è convenuto il versamento nelle casse comunali di 73.100,00 per l'utilizzo dell'immobile nell'anno 2015.

Le parole del sindaco Schiesaro

«Alla fine siamo arrivati al 2023 per vedere risolta questa situazione pendente, che abbiamo ereditato – dichiara il sindaco Marco Schiesaro -. Si chiude una pagina importante e con essa un altro contenzioso che si trascina da almeno cinque anni. La mancata definizione della controversia era gravemente pregiudizievole sia per l’incertezza che si sarebbe creata in ordine alla permanenza del servizio di pubblica sicurezza attraverso la strategica caserma dei Carabinieri di Cadoneghe, sia per la possibilità di una risoluzione del contratto con la relativa perdita economica per gli anni a venire. Da qui è scaturita la proposta, trasmessa al Ministero dell’Interno, di una definizione bonaria della controversia. Con l’occasione desidero ringraziare tutti gli uomini dell’Arma che operano a Cadoneghe per l’impegno, la dedizione e la professionalità che spendono per la sicurezza del nostro territorio. A loro tutta la nostra stima e gratitudine».