"Comuni Ricicloni", ce ne sono anche due padovani tra quelli più virtuosi in Italia

Due Comuni padovani e due vicentini: sono Campodoro, Nove, Colceresa e Santa Giustina in Colle ad avere raggiunto i migliori risultati in fatto di raccolta differenziata nell’ambito dei 67 Comuni gestiti dal Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti.

Comuni Ricicloni

Questo stando al dossier di Legambiente che ogni anno fotografa l’Italia attraverso l’iniziativa “Comuni Ricicloni”: secondo i dati 2022, i quattro rientrano tra i 629 Comuni "Rifiuti-free" cioè quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg. Buono anche il piazzamento del Consiglio di Bacino Brenta che a livello nazionale nell’ambito del concorso “Cento di questi consorzi”, consorzi sopra i 100.000 abitanti, si piazza al 15mo posto, quarto dei consorzi del Veneto, ma primo per abitanti con 588.990 abitanti. Questi i dati ottenuti da ciascuno di 4 Comuni:

Campodoro 2.607 abitanti, 71,4 Kg di secco pro capite all’anno, 80,7% di raccolta differenziata

Nove 4.870 abitanti, 66,8 Kg di secco pro capite all’anno, 78,5% di raccolta differenziata

Colceresa 5.901 abitanti, 74,5 Kg di secco pro capite all’anno, 77,8% di raccolta differenziata

Santa Giustina in Colle 7.115 abitanti, 75,0 Kg di secco pro capite all’anno, 74,7% di raccolta differenziata

Per celebrare la virtuosità dei quattro Comuni, nel corso dell’ultima assemblea di Bacino, il presidente Antonella Argenti ha consegnato ad ogni rappresentante comunale l’attestato di Comune riciclone.

Consiglio di Bacino Brenta

Commenta il presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, Antonella Argenti: «L’auspicio è che anche gli altri 63 Comuni seguano l’esempio dei Comuni di Campodoro, Nove, Colceresa e Santa Giustina in Colle i cui cittadini nel corso del 2022 hanno prodotto meno di 75 kg di secco pro capite. La strada è tracciata: il Consiglio di Bacino sta facendo la propria parte per favorire una cultura del riciclo e della sostenibilità che passa necessariamente attraverso la riduzione del secco prodotto e una sempre più raffinata differenziazione dei rifiuti. Un percorso fatto anche di tariffe che premiano i comportamenti virtuosi e penalizzano chi non differenzia. Ora attendiamo i risultati dell’edizione regionale di fine anno dove avremo un quadro più completo di tutta la realtà gestita dal Consiglio di Bacino e mi auguro che gli sforzi messi in campo a livello amministrativo, gestionale e tariffario diano gli esiti sperati Congratulazioni a tutti e 4 i Comuni così come ad Etra che si occupa della gestione rifiuti di 4 dei 3 e che a breve sarà unico gestore di tutti e 67 i Comuni in capo al Consiglio di bacino»