Comunità energetica, stanziati 125mila euro per l'impianto allo stadio Montagna

Un significativo passo in più per la costruzione di una nuova cultura della sostenibilità: sta prendendo forma il progetto di comunità energetica promosso dal Comune di Albignasego. Introdotte dal decreto milleproroghe 162/2019 le comunità energetiche sono formate da cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali che si uniscono per produrre e condividere la propria energia elettrica prodotta da fonti pulite. Si tratta di un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria i cui azionisti o membri sono persone fisiche. Fra gli obiettivi la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale attraverso lo sviluppo di un’energia a Km zero.

Come

Con la modifica al documento unico di programmazione approvata dal consiglio comunale nella seduta dello scorso 27 aprile e la contestuale variazione di bilancio è stato anticipato al 2023 lo stanziamento di 125mila per finanziare il primo dei due impianti previsti dallo studio di fattibilità redatto dalla società incaricata: verrà realizzato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 44,4 Kw sulle tribune dello stadio Montagna di Albignasego. «Entro il mese di maggio – spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Luise - è previsto che la società incaricata per la redazione del progetto della comunità energetica depositi la proposta progettuale con le stime e i dati dell’energia prodotta e del relativo risparmio. Un documento che verrà sottoposto alla cittadinanza attraverso una campagna informativa in modo da raccogliere le adesioni»

Il sindaco

Un secondo impianto previsto dal progetto nel Palazzetto Polivalente verrà realizzato in una fase successiva. «Si tratta di un progetto innovativo in cui crediamo molto – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – un’iniziativa che va nella direzione di ridurre i costi energetici per il Comune e per i privati cittadini, ma anche di promuovere la partecipazione, la cittadinanza attiva e la sensibilità sui temi connessi alla sostenibilità».