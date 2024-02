L'acquisizione dell'ex Configliachi passa con i voti del centrosinistra, a destra si astengono

L'acquosto dell'ex Configliachi passa ma spacca il consiglio provinciale. Il centrodestra infatti ha deciso di astenersi sul via libera alla vendita dell’immobile da parte dell’Ipab di via Sette Martiri arrivato dalla Regione all’ordine del giorno a Palazzo Santo Stefano. Ieri c’è stata l’autorizzazione all’acquisto da parte della Provincia della porzione dell’ex casa di riposo che si affaccia su via Reni all’Arcella realizzata una settantina di anni fa, ma con il voto solo del centrosinistra.

L'operazione

Un’operazione da 2,4 milioni di euro, che però non ha convinto i consiglieri di centrodestra, nonostante partisse dal consiglio regionale del Veneto. Vincenzo Gottardo dell’Udc, i consiglieri leghisti Daniele Canella , Marco Schiesaro ed Elisabetta Volpito, Monica Cesaro (FdI) e i forzisti Daniela Bordin e Cristian Bottaro hanno optato per l’astensione, non seguendo però le richieste dei colleghi di centrodestra del Comune, che avevano chiesto di votare contro o di rinviare la discussione. Nessuno sgambetto a Giordani quindi, perché l'acquisizione è comunque passata, ma un segnale di distacco che raramente si era visto in Provincia.

Perché

La motivazione dell'astensione è da ricercare nella mancara opzione di realizzare il Marchesi l’interno del Cofigliachi (dove la notte dell'Epifania hanno perso la vita tre ragazzi che cercavano riparo). Da qualche settimana, infatti, è partita una interlocuzione con la società Aldi, proprietaria dell’ area ex Idrotermici a Pontevigodarzere, per capire se è fattibile una operazione diversa. Aldi, infatti, non è più interessata a realizzare il residenziale nell’area che si è aggiudicata all’asta nel 2017 e intende costruire solo il supermercato e una piccola struttura tecnica, per le quali ha già da tempo le autorizzazioni necessarie. Si è quindi ipotizzata una permuta di aree tra quella che rimane libera all’ex Idrotermici e la porzione dell’ex Configliachi, non soggetta a vincolo, che a breve diventerà proprietà della Provincia in modo che all’ex Idrotermici si possa realizzare in una unica sede tutto il Marchesi, mentre nella parte posteriore dell’ex Configliachi si potrebbe realizzare uno studentato.