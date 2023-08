Palaberta, stop ad anni di infiltrazioni: rifatta completamente la copertura

Dopo anni di disagi, il Palaberta rinasce con tetto completamente nuovo: l’amministrazione comunale ha infatti completato il rifacimento della copertura.

Palaberta

Nonostante il Palaberta sia una struttura recente (è stato costruita tra tra il 2006 e il 2011), numerosi e diffusi vizi costruttivi hanno portato in occasione di una tromba d’aria del 2019 a un parziale scoperchiamento e successivamente a infiltrazioni nella gradinata Est sempre più frequenti. L’iter per il completo rifacimento del tetto iniziato nel 2019 è finalmente giungo al termine. Da un punto di vista tecnico, dopo aver rimosso il manto di copertura esistente, è stata posata una guaina impermeabilizzante su cui è stato applicato un pacchetto isolante che garantirà una sensibile riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio e migliorerà il confort estivo. Il nuovo sistema di copertura è caratterizzato dalla presenza di un sormonto delle lamiere, che garantirà la tenuta idrica in ogni condizione atmosferica. I profili sono già predisposti per la posa di moduli fotovoltaici. Il lavoro prosegue ora con la realizzazione di nuovi pluviali che sostituiranno gli esistenti: i pluviali, disposti lungo il perimetro del palazzetto, sono stati posati esternamente, consentendo in questo modo il deflusso dell’acqua piovana completamente all’esterno della struttura a garanzia ulteriore di salvaguardia degli ambienti interni. Il rinnovo della copertura è stato fatto nell’ambito di un complessivo intervento di riqualificazione energetica dell’intera struttura, che comprende anche la sostituzione del generatore di calore e il completamento di alcune opere, quali gli spogliatoi lato ovest dell’edificio. Il complesso dei lavori è stato aggiudicato per un costo di un milione e 400mila euro.