Partono i lavori di sostituzione guardrail in tangenziale, strade ridotte ad una corsia all'uscita 13

Parte il cambio di guardrail sulle tangenziali. Lunedì, 22 gennaio, inizieranno i lavori di posa lungo la tangenziale Est all’altezza dell’Uscita 13. L’intervento riguarda il tratto che va dal ponte su via Bellisario a quello sul cavalcavia di Corso Stati Uniti. In particolare, nel primo tratto, quello che scavalca via Bellisario, si tratta di una installazione ex novo, in quanto al momento la strada risulta priva di tali infrastrutture, mentre per il cavalcavia parliamo di una sostituzione del vecchio guardrail con uno nuovo e più performante, per un totale di circa 900 metri. I lavori avranno una durata prevista di 12 settimane ed inizieranno sulla corsia che proviene da Padova Est e porta verso lo svincolo di Padova Sud.

La viabilità

La viabilità della tangenziale non sarà interrotta, in quanto sarà interessata solamente la corsia di marcia lenta, con delle limitazioni nella fascia oraria tra le 9,30 e le 16.30, dal lunedì al venerdì, per non interessare le fasce orarie del traffico di punta e i fine settimana. I lavori sono stati affidati al Consorzio Stabile Odos di Verona per un ammontare di seicentomila euro. Andrea Micalizzi, vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici, dichiara: «Con questo intervento continuiamo a rendere le nostre infrastrutture, ed i cavalcavia in particolare, sempre più sicure. Abbiamo fortemente voluto che i lavori fossero il più possibile compatibili con l’utilizzo della tangenziale est, specialmente per i lavoratori che la percorrono la mattina e la sera»