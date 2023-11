Creano scompiglio all’interno di un bar, denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della locale Stazione unitamente a militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta, rifiuto indicazioni sulla propria identità personale e guida in stato di ebrezza, un 26enne residente nel veronese e un 48enne residente a Vigonza, entrambi rumeni già noti alle forze dell’ordine.

I fatti si sono verificati nel corso della notte presso un bar di Vigonza dove erano stati segnalati due avventori molesti, che in stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccesso di bevande alcoliche arrecavano disturbo alle persone presenti scaraventando alcune bottiglie in vetro. E’ stato necessario l’intervento dei Carabinieri per riportare alla calma la situazione all’interno del locale. Nel corso dell’identificazione il 26enne opponeva attiva resistenza nei confronti dei militari venendo poi bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Il 48enne alla vista dei militari, nonostante le condizioni di alterazione alcolica, nel tentativo di evitare l’identificazione si metteva alla guida del proprio ciclomotore ma veniva poi prontamente bloccato. L’uomo che nelle fasi dell’identificazione si rifiutava di fornire le proprie generalità dovrà anche rispondere di guida in stato di ebrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata ed il ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo.