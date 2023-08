"Dì Salute Weekend", due giorni di prevenzione in Prato della Valle

Prevenzione gratuita, salute e benessere tornano protagoniste in Prato della Valle a Padova, con la seconda edizione di "Dì Salute Weekend". Sabato 16 e domenica 17 settembre la grande piazza patavina si trasforma nel villaggio della salute, con visite, check-up e consulenze gratuite, affidate alle principali associazioni, istituzioni, fondazioni e realtà sociosanitarie del territorio, pronte a fornire al pubblico una serie di controlli e iniziative (su prenotazione o ad accesso libero), nel segno del benessere.

L’evento, organizzato da Dì Salute, in collaborazione con il Comune di Padova, gode del patrocinio di Regione del Veneto, Azienda Ospedale-Università Padova, Istituto Oncologico Veneto, ULSS 6 Euganea, Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova. Sotto i riflettori non solo la prevenzione, ma anche l’importanza di uno stile di vita sano. Nelle due giornate non mancheranno, infatti, tanti eventi speciali per scoprire e provare la Camminata Metabolica, con i trainer specializzati; lo Yoga con gli insegnanti del Centro Shakti; la Mindfulness con l’associazione Angolo; la passeggiata Mens sana in corpore sano nei luoghi di cura di Padova; le attività sportive delle palestre Be Aktive; gli assaggi di cucina vegetale gourmet di Humamy; i laboratori didattici per bambini e tanto altro ancora.

«Siamo molto contenti che l’evento sia stato capito e che le partecipazioni a questa seconda edizione siano il doppio rispetto alla prima, – spiega Matteo Ercolin, curatore di Dì Salute Weekend, in collaborazione con il Comune di Padova – lo scorso anno non avevamo idea di come pubblico e realtà sociosanitarie avrebbero accolto la possibilità di “fare” prevenzione in piazza. I numeri ci hanno dato fiducia e anche quest’anno andremo in Prato della Valle con Croce Rossa Italiana, LILT, Piccoli Punti, Fondazione Banca degli Occhi, Azienda Ospedale Università Padova e tante altre realtà che ogni giorno lavorano per rendere la prevenzione tangibile, accanto ovviamente alle nostre strutture socio-sanitarie. Il nostro ringraziamento va in primis ai volontari, al personale medico, infermieristico, e a quanti ogni giorno accompagnano i cittadini nella prevenzione. Speriamo di poter offrire due giornate di impegno per la salute, ma anche di svago e cura dello stile di vita». L’edizione 2023 schiera, infatti, un programma più ampio della passata edizione. In Prato della Valle ci saranno ancora più opportunità di “fare” prevenzione, con controlli in ambito oncologico, oculistico, cardiovascolare, del diabete, delle malattie sessualmente trasmissibili, psicologico, ecc. I numeri dell’edizione 2022 L’edizione 2022 di Dì Salute Weekend ha offerto oltre 1.300 visite e consulenze gratuite, dalle quali sono emersi 93 casi sospetti e da approfondire. Ogni caso sospetto è stato preso in carico immediatamente da una delle associazioni di riferimento. Per citarne solo alcune, sono state 55 le visite di prevenzione senologica, 250 i controlli oculistici, 100 le prime visite dermatologiche, 50 le ecografie testicolari, 120 i test per l’epatite C, 139 gli screening salute (glicemia post-prandiale, pressione arteriosa omerale e saturazione), 60 analisi della pelle, 50 consulti con un nutrizionista e 150 misurazioni della pressione arteriosa. La diretta con Radio Padova Il pubblico avrà inoltre un filo diretto con la manifestazione potrà conoscere idee, iniziative, protagonisti nel corso delle dirette di Radio Padova, media partner dell’evento, sempre presente in Prato della Valle nello spazio “Dì Salute Crystal Box”. Informazioni e prenotazioni al sito www.padova.disalute.it