I dipendenti di We Can Consulting donano i proventi della lotteria di Pasqua al progetto “A come Alice”

La sede di Mestrino, in provincia di Padova, e quella di Palermo unite nel segno della solidarieta?. In occasione delle festivita? di Pasqua, la tradizionale pesca dei regali che si svolge al termine della settimana santa, per la societa? padovana We Can Consulting si e? trasformata in un gesto di generosita?, da parte del personale, nei confronti di una famiglia di Veggiano, localita? che si trova a due passi dalla sede principale del gruppo.

Ricavato

Il ricavato, 1000 euro, e? stato donato in favore della campagna “A come Alice”, una raccolta fondi che punta a consentire l’acquisto di un pulmino speciale, dotato di sponda idraulica, per gli spostamenti di Alice, ragazza di 12 anni affetta da paralisi cerebrale causata da citomegalovirus congenito e costretta a muoversi su una carrozzina. Nelle scorse settimane, con il supporto del Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, dell’amministrazione comunale del luogo e del circolo Noi Sant’Andrea Apostolo, e? partito un progetto di “crowdfunding” per aiutare i genitori di Alice, molto attivi e conosciuti nella comunita? del paese, nell’acquisto dell’automezzo, il cui valore e? stimato in 60 mila euro.

Pasqua

I dipendenti di We Can Consulting e delle altre societa? del gruppo fondato dal giovane imprenditore Federico Bregolato hanno deciso contribuire alla causa. Come ogni anno, alla vigilia della domenica di Pasqua, erano in palio alcune uova di cioccolato giganti: la pesca dei regali si e? trasformata in una mini lotteria, coinvolgendo la sede padovana e quella siciliana. «La nostra e? un po’ una grande famiglia allargata» commenta il fondatore di We Can Consulting Federico Bregolato «una famiglia che vive nel territorio e che si sente vicina a tutto cio? che accade anche al di fuori della propria sede aziendale. La storia di Alice e della sua famiglia ci ha coinvolto emotivamente e quindi abbiamo pensato che la festa di Pasqua fosse l’occasione per contribuire in maniera collettiva alla loro raccolta fondi. Fare impresa oggi non puo? prescindere dall’essere parte attiva nel proprio contesto sociale di riferimento».