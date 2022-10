Niente più sigarette Sotto il Salone, bisogna tutelare l'ambiente e la "sacralità" del Palazzo della Ragione

Non si fumerà più Sotto il Salone. Oggi 18 ottobre il sindaco Sergio Giordani ha firmato un'ordinanza con cui proibisce di accendersi una sigaretta tra le storiche botteghe ai piedi del Palazzo della Ragione. Il motivo è legato proprio alla “sacralità” del luogo, inserito recentemente nella lista del patrimonio Unesco e per evitare di contribuire all'inquinamento. «Un passo ormai necessario che abbiamo condiviso con il Consorzio Sotto il Salone e i negozianti che va nella direzione di salvaguardare la salubrità dell’aria in un luogo sempre più legato alla vendita e consumo sul posto di prodotti enogastromici – spiega l'assessore al commercio, Antonio Bressa - .La piena operatività arriverà con l’affissione dei cartelli di divieto programmata d’accordo con gli esercenti per fine mese. Anche la festa del Salone di questa domenica ha dimostrato quanto questi spazi pubblici siano sempre più frequentati da visitatori internazionali e ciò ci spinge ad adottare degli standard che siano all’altezza di una città europea e moderna». Tutti soddsifatti quindi all'apparenza, meno i titolari dei bar Sotto il Salone, dove soprattutto la sera si trattengono molti padovani per bere un “ombra de vin”, spesso accompagnata da una sigaretta. Chi sgarra rischia multe da 25 a 500 euro.