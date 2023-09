Gattino incastrato nel motore dell'auto, salvato dai vigili del fuoco

Un gattino finito nel motore di un’auto è stato salvato nel primo pomeriggio di lunedì 25 settembre dai vigili del fuoco. E’ successo in via Mezzavia a Due Carrare in provincia di Padova. Una signora mentre camminava ha sentito il miagolio di un micio provenire dal motore di un’auto parcheggiata e ha dato l’allarme. I pompieri arrivati da Abano Terme, presente la proprietaria della vettura, hanno aperto il cofano e dopo aver rimosso qualche carter sono riusciti ad estrarre il gattino dal vano motore. Il micio è stato messo in una portantina e preso in custodia da una volontaria per essere portato presso un’associazione di cura degli animali pronto per essere adottato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfazione

Il miracoloso salvataggio è stato accolto dall'applauso di numerosi residenti che nel frattempo si erano radunati attorno all'auto non appena hanno intuito l'emergenza e hanno visto i vigili del fuoco all'opera. Se la padrona dell'auto non si fosse resa conto dell'ospite inaspettato all'interno del suo motore, per il micio la sorte sarebbe stata segnata. E' già partita nel frattempo la ricerca per adottare lo splendido felino che a parte il grande spavento è stato trovato in perfetta forma. Non è dato sapere da quante ore fosse incastrato all'interno del veicolo.