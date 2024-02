Una patologia che colpisce 8mila padovani: la "battaglia" dell'Ospedale contro l'epilessia

Lunedì 12 febbraio sarà la giornata internazionale dell'epilessia: per l'occasione, in serata, Palazzo Bo e Palazzo Moroni saranno illuminati di viola.

Epilessia

L'epilessia è una tra le più frequenti patologie neurologiche ed è riconosciuta come malattia sociale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: interessa una persona ogni cento nel mondo. In Italia le persone affette da epilessia sono 600mila, in Veneto 50mila (3mila sono bambini) e a Padova 8mila di cui mille bambini. Alla luce della diffusione di tale malattia, la rete clinica per la presa in carico del paziente dell'epilessia in Azienda Ospedaliera a Padovaè multidisciplinare con due centri avanzati per la diagnosi e la cura in età pediatrica ed adulta e interessa molteplici specialità: neurologia e neurofisiopatologia pediatrica, neurochirurgia pediatrica e funzionale, neuroradiologia e radiologia pediatrica, neurologia, medicina nucleare.

Cause e cure

Le cause dell'epilessia possono essere legate a malattie genetiche spesso rare e complesse oppure a malattie acquisite in utero, alla nascita o post natali. Molte delle epilessie si curano con i farmaci di ultima generazione. Per le epilessie farmacoresistenti, invece, ci sono la chirurgia resettiva, la neuromodulazione, la chirurgia palliativa. Il futuro sarà nella chirurgia funzionale e nella neurostimolazione: preziosa per la diagnosi e la ricerca clinica sarà la nuova risonanza magnetica 7Tesla