L'Esercito inizia a montare la passerella Paleocapa, sostituirà il ponte per un anno

Oggi è arrivato l'Esercito per montare la passerella a Paleocapa. Sarà assemblata dai militari, che entro una decina di giorni poi saranno pronti al varo. La struttura sarà lunga 36 metri e larga due e servirà a pedoni e ciclisti per attraversare il fiume, da via Sant’Ambrogio Magno a Riviera Paleocapa (e viceversa), in attesa che i lavori di riqualificazione sul ponte Paleocopa, ai piedi della Specola, siano conclusi. Quindi sarà lì almeno per un anno, visto che il cantiere dovrebbe essere chiuso entro la primavera del 2025.

Alle opere di assemblaggio, come già detto, parteciperà anche l'Esercito, che presterà mano d'opera specializzata del 2° reggimento genio pontieri (unità del Comando Forze Operative Terrestri Nord) per le settimane utili al varo e durante le quali ci sarà un divieto di sosta e fermata in alcuni tratti delle strade vicine all'area e coinvolte dal passaggio dei mezzi. Si tratta di riviera Paleocapa, piazza Accademia Delia e via Sant'Alberto Magno.

Nel tratto di piazza Accademia Delia, compreso tra ponte Paleocapa e via Sant’Alberto Magno è prevista invece la chiusura del traffico veicolare, mentre in via Renato Otello Pighin ci sarà l’inversione temporanea del senso unico di circolazione, con la nuova direzione di marcia da via Sant’Alberto Magno a via Santa Maria in Vanzo. Presenti all'inizio delle operazione molti ufficiali dell'esercito, tra cui il colnnello Stefano Martinelli.