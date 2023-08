Prevenzione, la Polizia Locale fa l'alcool test ai passanti

La Polizia Locale della Città di Este si sta adoperando in un’intensa attività di prevenzione, su più fronti: quello relativo alla sicurezza stradale, con particolare attenzione a diffondere consapevolezza in merito ai fenomeni di guida in stato di ebbrezza; e quello relativo alla pulizia della città e al corretto conferimento dei rifiuti. «Si tratta di un’esperienza educativa e di grande impatto, che ha permesso ai partecipanti di comprendere al meglio il funzionamento dell’alcool test, ma anche come, senza alcun sintomo di manifesta alterazione, si rischi di superare il tasso alcolemico consentito di 0,50 g/L. - dichiara il Sindaco Matteo Pajola - Un solo bicchiere può portare a pesanti sanzioni, al ritiro della patente o del mezzo, ma soprattutto a rischi concreti per la propria salute.»

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Este ha dedicato una serata alla prevenzione dell’abuso di alcool, attraverso una postazione per effettuare Alcool Test anonimi e volontari in Piazza Maggiore.Nella serata di venerdì 21 luglio, dalle 20 alle 23, gli agenti hanno permesso controlli gratuiti e volontari nell’area pedonale del centro storico, con l’obiettivo principale di informare e sensibilizzare i cittadini verso un comportamento più responsabile riguardo all’uso e abuso di alcool, prevenendo la guida in stato di ebrezza. Durante la serata, sono stati 40 i passanti che si sono sottoposti all’alcool test libero e volontario. Di questi, 10 utenti hanno avuto un risultato sopra lo 0,50g/L, il limite massimo stabilito per la guida (esclusi i minorenni, i neopatentati, i minori di 21 anni e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose, il cui tasso alcolemico deve essere necessariamente pari a 0). Solo ad una persona è stato rilevato un tasso alcolemico sopra a 0,80 g/L.

«Vogliamo far passare il messaggio di una Polizia Locale vicina ai cittadini, che educa facendo prevenzione e informazione e non solo repressione. - dichiara il Comandante del Corpo di Polizia Locale Giacomo Sinigaglia. - Da questo è nata la volontà, condivisa con l’Amministrazione Comunale, di realizzare queste serate a tema, coinvolgendo la cittadinanza e i visitatori. Posso affermare che il feedback dato dagli utenti è stato molto positivo, tanto che alcuni di questi ci hanno espressamente richiesto altre serate dedicate a questo argomento.». La Polizia Locale svolgerà ulteriori 3 serate, nel mese di agosto e durante l’autunno, dedicate agli Alcool Test. Sempre dal punto di vista della prevenzione dei comportamenti illeciti, il Corpo di Polizia Locale, da marzo 2023, si è impegnato a contrastare lo spiacevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti. Nel 2023 sono state sanzionate 31 persone per conferimento errato dei rifiuti. Di queste, solo 11 risultano residenti nel territorio comunale. Ogni sanzione relativa all’abbandono di rifiuti ammonta a 200 euro, secondo l’art.31 del Regolamento di Polizia Urbana.