La stazione delle corriere completamente videosorvegliata

Emergenza sicurezza, ad Este si punta sulla videosorveglianza. Grande attenzione alla sicurezza della Città: sono state attivate in questi giorni di fine febbraio 4 telecamere di videosorveglianza presso la stazione delle corriere di Este di via Martiri della Libertà. Le telecamere, dal valore complessivo di oltre 5mila euro, riusciranno a coprire l’intera area, comprese l’adiacente via Tito Livio e la rotatoria di intersezione tra via Martiri della Libertà e via Giovanni XXIII.

La soddisfazione del sindaco

«Continua l’investimento nella sicurezza - dichiara il Sindaco Matteo Pajola. - con interventi mirati nelle zone di più assiduo passaggio. Queste dotazioni tecnologiche sono di grande utilità a supporto dell’imprescindibile azione di tutte le forze dell’ordine impegnate quotidianamente nel controllo del territorio». Nelle prossime settimane saranno installate altre 5 telecamere, in viale Fiume e via Byron, entrambi punti nevralgici del territorio comunale, a pochi passi dal centro storico. Successivamente, è in programma la collocazione di un totale di 32 nuovi punti di videosorveglianza nei comuni aderenti al servizio associato di Polizia Locale “SAPLE”, ovvero Baone, Cinto Euganeo, Vò, Sant'Elena e Lozzo Atestino.